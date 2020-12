iPhone 12 Pro Stealth senza fotocamera né sensore LiDAR al ' modico' prezzo di 5520 $

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 4 dicembre 2020)12 non è certamente uno smartphone economico, ma la versione che vi andiamo a presentare è qualcosa di davvero esclusivo: l'12 Pro, una edizione modificata limitata costosa e dalle funzioni... particolari. Caviar è famosa per realizzare versioni modificate ed esclusivissime degli(in questa pagina potete dare un'occhiata al catalogo) rinnovandoli con scocche dal design ricercatissimo e dal costo proibitivo, viste non solo la perizia ma anche i materiali utilizzati. Il Pro, tuttavia, si differenzia dalle altre modifiche per un approccio sostanziale anche all'hardware: mancano infatti le fotocamere e il. Esatto, avete capito bene: non potrete scattare fotografie o registrare video, cosa che sembra assurda per uno ...