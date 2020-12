I finanzieri di Bra scoprono un giro milionario di fatture false

(Di venerdì 4 dicembre 2020) BRAemesse per un ammontare di due milioni di euro. Lo hanno scoperto le Fiamme gialle del Gruppo cittadino, durante una verifica nei libri contabili di un'azienda locale specializzata ...

Ultime Notizie dalla rete : finanzieri Bra

http://gazzettadalba.it/

Le fatture sono state emesse a una ditta di comodo per evadere l'Iva da versare all'erario. Gli imprenditori dovranno pagare 400mila euro al fisco ...Lo schema è quello delle “frodi carosello” ed è stata perpetrata inserendo nella catena commerciale un’impresa nazionale, risultata essere evasore totale tra il fornitore comunitario non residente (co ...