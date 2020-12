Grande Fratello Vip: Francesco Oppini lascia il reality, Dayane ci ripensa a resta in gioco (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci, un altro abbandono nella casa del Grande Fratello Vip. Non tutti i vip infatti sono rimasti contenti del prolungamento del reality fino a metà Febbraio, per questo molti di loro hanno preferito lasciare il gioco. Tra questi anche Francesco Oppini che, nonostante il bel rapporto costruito con Tommaso Zorzi all’interno della casa, ha deciso di tornare alla vita reale e dai suoi familiari, con Grande dispiacere da parte dell’amico influencer. Colpo di scena invece per quanto riguarda Dayane Mello: la ragazza infatti, dopo aver ricevuto una telefonata in confessionale da parte dell’ex suocera, ha accettato di rimanere in gara. L'articolo proviene da Trash Italiano. Leggi su trendit (Di sabato 5 dicembre 2020) DopoMello ed Elisabetta Gregoraci, un altro abbandono nella casa delVip. Non tutti i vip infatti sono rimasti contenti del prolungamento delfino a metà Febbraio, per questo molti di loro hanno preferitore il. Tra questi ancheche, nonostante il bel rapporto costruito con Tommaso Zorzi all’interno della casa, ha deciso di tornare alla vita reale e dai suoi familiari, condispiacere da parte dell’amico influencer. Colpo di scena invece per quanto riguardaMello: la ragazza infatti, dopo aver ricevuto una telefonata in confessionale da parte dell’ex suocera, ha accettato di rimanere in gara. L'articolo proviene da Trash Italiano.

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - Donatel60407957 : @GrandeFratello Elisabetta ti prego resta non andare via,sei la numero uno, se vai via tu per me e finito il grande fratello VIP - joettomba_rrr : RT @kaindasus: Abbiamo appena assistito alla pagina più squallida della storia del grande fratello. #GFVIP - inlovewithgiuve : Ma adesso io, senza fra e tommy, per cosa lo guardo questo grande fratello? #GFVIP - AG1mmy : @GrandeFratello Una che dice mongoloide negro e questa cosa ancora dentro la casa FALSI FALSI FALSI GRANDE FRATELLO… -