Gilardoni Raggi X | la Cgil | Quegli operai hanno detto la verità

Non si fermano le polemiche dopo l'assoluzione di tutti gli imputati del processo sul caso di mobbing alla Gilardoni Raggi X di Mandello del Lario, che ha visto in primis Roberto Redaelli, al tempo ...

Al centro del processo c’erano i presunti maltrattamenti e le supposte lesioni denunciate da alcuni dipendenti. La presidente Maria Cristina Gilardoni era uscita dal processo perché considerata incapa ...

Mobbing alla Gilardoni Raggi X: tutti assolti

Il giudice non ha ravvisato responsabilità nei confronti di Roberto Redaelli, Andrea Ascani Orsini e Maria Papagianni ...

