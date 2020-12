FVG in zona Gialla Cosa si può fare e cosa non è consentito

Leggi su udine20

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il ministro Speranza ha comunicato questo pomeriggio al governatore Massimiliano Fedriga che, nella nuova ordinanza in vigore da domenica, il Friuli Venezia Giulia sarà classificato come “”.si puòin? Rapido riepilogo con le domande e risposte più comuni Posso spostarmi liberamente?Durante la giornata sì, ma dalle 22 alle 5 scatta il coprifuoco. Posso uscire dopo le 22?Soltanto per «comprovate esigenze», dunque motivi di lavoro, salute ed emergenze. Serve l’autocertificazione?Sì se esco dopo le 22. Il modulo va compilato con le generalità e il motivo dello spostamento e consegnato in caso di controllo. Non si deve indicare il nominativo delle persona da cui si va, per rispetto della privacy. I bar sono aperti?Sì, ma non ...