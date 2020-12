Disabilità, noi ci siamo e vogliamo davvero dare voce a chi non ha voce (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nella Giornata Internazionale delle persone con Disabilità è partita un’azione sinergica dei consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle sui territori per impegnare con una mozione unica i Comuni d’Italia a garantire i diritti delle persone con Disabilità: 289 i consiglieri che hanno predisposto in rete la mozione attraverso la funzione Sharing della piattaforma Rousseau e che la presenteranno nei loro Comuni e Municipi. Se vuoi unirti a loro registrati qui. L’idea è nata durante un evento organizzato da Stefania Doronzo, giovane avvocato non vedente, attivista determinata e candidata alle regionali in Puglia con lo slogan “guardare oltre” ed è diventata un’iniziativa nazionale per promuovere l’accessibilità universale su tutto il territorio italiano. Ringrazio Enrica Sabatini che ha permesso tutto questo insieme ai ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nella Giornata Internazionale delle persone conè partita un’azione sinergica dei consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle sui territori per impegnare con una mozione unica i Comuni d’Italia a garantire i diritti delle persone con: 289 i consiglieri che hanno predisposto in rete la mozione attraverso la funzione Sharing della piattaforma Rousseau e che la presenteranno nei loro Comuni e Municipi. Se vuoi unirti a loro registrati qui. L’idea è nata durante un evento organizzato da Stefania Doronzo, giovane avvocato non vedente, attivista determinata e candidata alle regionali in Puglia con lo slogan “guaroltre” ed è diventata un’iniziativa nazionale per promuovere l’accessibilità universale su tutto il territorio italiano. Ringrazio Enrica Sabatini che ha permesso tutto questo insieme ai ...

