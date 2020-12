Covid-19, i nuovi casi sono 24.099, i morti 814 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nelle ultime 24 in Italia i nuovi casi accertati di Covid-19 sono 24.099, su 212.741 tamponi. I decessi sono 814. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute sull’andamento della pandemia di Covid-19 in Italia. Il rapporto positivi/tamponi risale all?11,32% (ieri era 10,1). Confermato comunque il trend in discesa su base settimanale, anche se con qualche segno di rallentamento: venerdì scorso i nuovi casi erano 4.300 in più. In tutto, dall’inizio dell’epidemia, almeno 1.688.939 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2 nel nostro Paese. Sempre più drammatico il bilancio delle vittime: da febbraio a oggi, 58.852 morti. Attualmente risultano positive 757.702 persone, 2.280 in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nelle ultime 24 in Italia iaccertati di-1924.099, su 212.741 tamponi. I decessi814. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute sull’andamento della pandemia di-19 in Italia. Il rapporto positivi/tamponi risale all?11,32% (ieri era 10,1). Confermato comunque il trend in discesa su base settimanale, anche se con qualche segno di rallentamento: venerdì scorso ierano 4.300 in più. In tutto, dall’inizio dell’epidemia, almeno 1.688.939 persone (compresi guariti e) hanno contratto il virus Sars-CoV-2 nel nostro Paese. Sempre più drammatico il bilancio delle vittime: da febbraio a oggi, 58.852. Attualmente risultano positive 757.702 persone, 2.280 in ...

