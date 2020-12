Barcellona-Juventus: probabili formazioni e in tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Barcellona-Juventus, match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo G di Champions League che comprende anche Dinamo Kiev e Ferencvaros, si giocherà martedì 8 dicembre 2020 alle ore 21 allo stadio Camp Nou. Come arrivano le squadre? Il Barcellona, che stenta nella Liga dove occupa il settimo posto a dieci punti dalla capolista, ha invece un ruolino di marcia formidabile in Champions League dove ha fatto percorso netto vincendo 5 gare su 5. I blaugrana hanno praticamente in tasca il primo posto avendo tre punti di vantaggio sui bianconeri e la differenza reti migliore. La Juventus, anch’essa già qualificata, cercherà di conquistare il primo posto. Un’impresa ai limiti dell’impossibile dovendo vincere necessariamente con tre goal di scarto. Le scelte tecniche di Barcellona e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 4 dicembre 2020), match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo G di Champions League che comprende anche Dinamo Kiev e Ferencvaros, si giocherà martedì 8 dicembre 2020 alle ore 21 allo stadio Camp Nou. Come arrivano le squadre? Il, che stenta nella Liga dove occupa il settimo posto a dieci punti dalla capolista, ha invece un ruolino di marcia formidabile in Champions League dove ha fatto percorso netto vincendo 5 gare su 5. I blaugrana hanno praticamente in tasca il primo posto avendo tre punti di vantaggio sui bianconeri e la differenza reti migliore. La, anch’essa già qualificata, cercherà di conquistare il primo posto. Un’impresa ai limiti dell’impossibile dovendo vincere necessariamente con tre goal di scarto. Le scelte tecniche die ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Juventus Barcelona-Juventus | Barcellona - Juventus: statistiche, stato di forma, precedenti | UEFA Champions League UEFA.com Barcellona-Juventus in tv, Champions League: partita in chiaro su Canale 5 l'8 dicembre

La Juventus sarà in trasferta al Camp Nou nella 6ª giornata della fase a gironi. La partita si potrà vedere in chiaro su Canale 5.

Calciomercato, Messi lascia il Barcellona: “Non possono pagarlo”

Indiscrezioni provenienti dalla Spagna rilanciano l'addio di Messi al Barcellona: il club non avrebbe la disponibilità economica per rinnovare ...

