Bambino trovato nudo all'interno di un sacchetto di plastica (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Polizia ha arrestato un uomo che ha trovato un Bambino abbandonato in un sacchetto di plastica. Ragusa, neonato abbandonato: arrestato l’uomo che lo ha trovato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Polizia ha arrestato un uomo che haunabbandonato in undi. Ragusa, neonato abbandonato: arrestato l’uomo che lo hasu Notizie.it.

EsenSemo : @_pinzillacchera Io so solo che oggi mi sono trovato quel bambino di merda in TL una marea di volte. Niente di pers… - adovrestvles : cercando un regalo per mia cugina, ho trovato la replica giocattolo del dyson e c’era un bambino sulla confezione,… - CinqueColonne : Un Paese non “a misura di bambino”, quello che si è trovato ad affrontare l’emergenza Covid-19, ma ancor meno un Pa… - lameduck1960 : @TerreImpervie Abbiamo trovato il bambino con i baffi della Gialappa's!! - xcwtchx : RT @louisxsvn: Harry è cosi speciale perché nel suo essere grande ha trovato la capacità di essere ancora bambino e di avere quella purezza… -