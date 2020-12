Aurora Ramazzotti, gelo su Tommaso Zorzi: non usa mezzi termini (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti sono legati da una lunga amicizia, ma qualcosa nell’ultimo anno tra di loro è cambiato: ecco le parole della figlia di Michelle. Tommaso Zorzi ed Aurora Ramazzotti, Fonte foto: Instagram (@TommasoZorzi; @therealAuroragram)Nella casa del Grande Fratello Vip 5 il giovane influencer ha più volte raccontato della sua amicizia con Aurora Ramazzotti, il loro legame era tale che la prima persona con la quale Zorzi ha fatto coming out è stata proprio Michelle Hunziker, la mamma della sua migliore amica. Aurora e Tommaso erano quindi legati da un profondo e sincero affetto, ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020)sono legati da una lunga amicizia, ma qualcosa nell’ultimo anno tra di loro è cambiato: ecco le parole della figlia di Michelle.ed, Fonte foto: Instagram (@; @therealgram)Nella casa del Grande Fratello Vip 5 il giovane influencer ha più volte raccontato della sua amicizia con, il loro legame era tale che la prima persona con la qualeha fatto coming out è stata proprio Michelle Hunziker, la mamma della sua migliore amica.erano quindi legati da un profondo e sincero affetto, ...

eijunice : A quanto pare aurora Ramazzotti non esiste è solo un'allucinazione collettiva - LaviniaVentanni : Domani è il compleanno di Aurora Ramazzotti Tommaso Zorzi ce lo giochiano emotivamente per almeno 3 o 4 giorni #GFVIP - greencityit : A Natale tante 'stelle' ci mettono il cuore per salvare le specie a rischio: Anna Foglietta, Francesca Michielin, R… - infoitcultura : Ad Ogni Mattina fanno una domanda scomoda ad Aurora Ramazzotti su Tommaso Zorzi (VIDEO) - infoitcultura : GF Vip, Aurora Ramazzotti “conferma” la lite con Tommaso Zorzi e taglia corto: ecco cosa è successo -