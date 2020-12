Ascolti tv | dati auditel del 3 dicembre | vince Io | una giudice popolare al Maxiprocesso

zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri giovedì 3 dicembre 2020 - #Ascolti #Auditel #giovedì #dicembre - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Io, una giudice popolare al Maxiprocesso vs Harry Potter | Dati Auditel 3 dicembre 2020 - CorriereCitta : #Ascoltitv giovedì 3 dicembre 2020: Io, una giudice popolare al Maxiprocesso, Harry Potter e il calice di fuoco, Le… - StarBluRose : @SeleneColangelo @DanieleAllegre5 @luca1983sasso @chetempochefa @RobertoBurioni Non hanno ancora i dati e si permet… - ElisaGraziella : Iniziato con soli 2603 spettatori (11.14%) #IlSilenziodellAcqua #IlSilenziodellAcqua2 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

«Stiamo peggio anche della vituperata Campania. Sui dati dell’ultima settimana, la Puglia è prima in Italia, assieme alla Lucania, per tasso di incremento dei contagi» ...Tra tante chiacchierare sul futuro della Rai, come vanno gli ascolti oggi del servizio pubblico? A Viale Mazzini hanno prodotto i dati comparati con quelli del 2019 rispetto alle altre televisioni gen ...