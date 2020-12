Anticipata l’udienza di Zaki, secondo Amnesty potrebbe essere libero già domani (Di venerdì 4 dicembre 2020) BOLOGNA – Magari anche Patrick Zaki sarà liberato domani, “dipende”. Due ore fa l’Eipr, l’organizzazione non governativa per la quale Zaki lavorava come ricercatore, ha annunciato in un tweet che la sua udienza, inizialmente attesa a gennaio, è stata anticipata a domani. “Magari succederà qualcosa di positivo- dice alla ‘Dire’, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia- che ci sia un’udienza così ravvicinata, disposta quasi in contemporanea con il rilascio degli altri tre fa ben sperare”. Dunque si incrociano le dita. “Speriamo che l’udienza di domani porti buone notizie e che tutti i nostri colleghi potranno stare coi propri cari”, scrive l’Eipr nel tweet che segue quello di ieri, in cui annunciava la scarcerazione dei tre dirigenti della ong. Leggi su dire (Di venerdì 4 dicembre 2020) BOLOGNA – Magari anche Patrick Zaki sarà liberato domani, “dipende”. Due ore fa l’Eipr, l’organizzazione non governativa per la quale Zaki lavorava come ricercatore, ha annunciato in un tweet che la sua udienza, inizialmente attesa a gennaio, è stata anticipata a domani. “Magari succederà qualcosa di positivo- dice alla ‘Dire’, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia- che ci sia un’udienza così ravvicinata, disposta quasi in contemporanea con il rilascio degli altri tre fa ben sperare”. Dunque si incrociano le dita. “Speriamo che l’udienza di domani porti buone notizie e che tutti i nostri colleghi potranno stare coi propri cari”, scrive l’Eipr nel tweet che segue quello di ieri, in cui annunciava la scarcerazione dei tre dirigenti della ong.

