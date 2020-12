Acceso a Venezia l’albero di Natale digitale | le immagini da piazza San Marco

Leggi su ilfattoquotidiano

InSanè statoil nuovo albero di. Un'opera ideata dall'artista Fabrizio Plessi che ha realizzato una grande installazione composta da oltre 80 moduli di luci a led colore oro in movimento, ciascuno di 1 metro per 50 centimetri, con direzioni diverse e inquadrati in cornici digitali. L'opera si trova tra le due colonne della piazzetta e vi rimarrà dal 4 dicembre e fino al 6 gennaio 2021. Ma non tutti hanno apprezzato l'idea. Sui social infatti sono molte le critiche mosse da chi avrebbe preferito qualcosa di più tradizionale