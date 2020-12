X Factor, Manuel Agnelli ricordate com’era prima? Irriconoscibile (Di giovedì 3 dicembre 2020) Manuel Agnelli è uno dei giudici più apprezzati di X Factor sin dalla sua prima partecipazione, nel 2016: ora è giudice per la quarta volta. Esperto ma poco accomodante, è il giudice che ha lanciato i Maneskin A farlo apprezzare dal pubblico sono la sua esperienza, la sua conoscenza della musica e la coerenza dimostrata L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 3 dicembre 2020)è uno dei giudici più apprezzati di Xsin dalla suapartecipazione, nel 2016: ora è giudice per la quarta volta. Esperto ma poco accomodante, è il giudice che ha lanciato i Maneskin A farlo apprezzare dal pubblico sono la sua esperienza, la sua conoscenza della musica e la coerenza dimostrata L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

aliceguizzo_ : prima ho guardato x factor e devo dire che mi sono ritrovata in accordo con i giudizi di Manuel stranamente. - Matilde00146988 : @MangiaAgnelli Manuel sei un grande, personalità unica, sei tu l’X factor... - TheOriginAreYou : RT @MikaFanClub: LIVE IN a Courmayeur, il talk con i giudici @mikasounds @MarroneEmma @Machete_Mnlt Manuel Agnelli di #XF2020 e @alecattel… - GabryB74 : RT @MikaFanClub: LIVE IN a Courmayeur, il talk con i giudici @mikasounds @MarroneEmma @Machete_Mnlt Manuel Agnelli di #XF2020 e @alecattel… - giuliaacecchi : RT @MikaFanClub: LIVE IN a Courmayeur, il talk con i giudici @mikasounds @MarroneEmma @Machete_Mnlt Manuel Agnelli di #XF2020 e @alecattel… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor Manuel X Factor 2020: eliminati i Melancholia, Manuel Agnelli esplode MAM-e Martina Attili dopo X Factor: il duro sfogo su Tik Tok

Martina Attili è stata sicuramente la vincitrice morale della dodicesima edizione di X Factor (quella del 2018, in cui ha trionfato Anastasio): l’artista si è fatta notare fin dalle prime Audizioni co ...

X Factor, questa sera la semifinale. Ospiti i Pinguini Tattici Nucleari

Questa sera la semifinale di X Factor. Una sola eliminazione per decretare i quattro finalisti. Prima manche duetto con ospite ...

Martina Attili è stata sicuramente la vincitrice morale della dodicesima edizione di X Factor (quella del 2018, in cui ha trionfato Anastasio): l’artista si è fatta notare fin dalle prime Audizioni co ...Questa sera la semifinale di X Factor. Una sola eliminazione per decretare i quattro finalisti. Prima manche duetto con ospite ...