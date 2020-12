X Factor, Benedetta dei Melancholia: “Giocavo in Serie A ma ho lasciato il calcio per la musica. Ero distruttrice e turbolenta” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Eravamo delusi, noi volevamo suonare bene ogni settimana. X Factor è stato un privilegio e non far più parte di questa famiglia è un dispiacere. Questo è un talent stressante ma bello. Il nostro umore è nuovamente normale. All’inizio è stato faticoso tornare alla quotidianità“. A dirlo è Benedetta, la voce dei Melancholia, il gruppo rivelazione di questa edizione di X Factor 2020 eliminato però la scorsa settimana, che in un’intervista all’Huffington Post ha raccontato la loro esperienza nel talent di Sky e ha rivelato dettagli inediti sul suo passato. “Ci siamo chiesti come è stato possibile, dopo settimane in cui eravamo andati benissimo, essere eliminati a un passo dalla semifinale. Manuel Agnelli ci ha chiamato per chiederci qual era il nostro stato d’animo, lui ci sarà sempre per noi e la sua chiamata è stato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Eravamo delusi, noi volevamo suonare bene ogni settimana. Xè stato un privilegio e non far più parte di questa famiglia è un dispiacere. Questo è un talent stressante ma bello. Il nostro umore è nuovamente normale. All’inizio è stato faticoso tornare alla quotidianità“. A dirlo è, la voce dei, il gruppo rivelazione di questa edizione di X2020 eliminato però la scorsa settimana, che in un’intervista all’Huffington Post ha raccontato la loro esperienza nel talent di Sky e ha rivelato dettagli inediti sul suo passato. “Ci siamo chiesti come è stato possibile, dopo settimane in cui eravamo andati benissimo, essere eliminati a un passo dalla semifinale. Manuel Agnelli ci ha chiamato per chiederci qual era il nostro stato d’animo, lui ci sarà sempre per noi e la sua chiamata è stato un ...

