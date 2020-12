Valentino Rossi, prove tecniche di 12 ore del Golfo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ormai, la 12 ore del Golfo è diventato un appuntamento fisso per Valentino Rossi. Il pRossimo 9 gennaio, il “Dottore” riprende il volante della Ferrari 488 GT3 per disputare la nuova classica dell’endurance mondiale, che quest’anno si disputerà in Barhain. In queste ore, Rossi sta provando la vettura a Misano, assieme ai suoi compagni di squadra. Che sono due facce conosciute: il fratello Luca Marini, e l’amico fidato Alessio “Uccio” Salucci. I tre amici fratelli guideranno una Ferrari messa a disposizione del Kessel Racing, la stessa scuderia con cui hanno corso la 12 ore dello scorso anno. Con ottimi risultati. Com’è andato il test di Rossi in preparazione della 12 ore del Golfo? In verità, si tratta solo di una presa di contatto. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ormai, la 12 ore delè diventato un appuntamento fisso per. Il pmo 9 gennaio, il “Dottore” riprende il volante della Ferrari 488 GT3 per disputare la nuova classica dell’endurance mondiale, che quest’anno si disputerà in Barhain. In queste ore,sta provando la vettura a Misano, assieme ai suoi compagni di squadra. Che sono due facce conosciute: il fratello Luca Marini, e l’amico fidato Alessio “Uccio” Salucci. I tre amici fratelli guideranno una Ferrari messa a disposizione del Kessel Racing, la stessa scuderia con cui hanno corso la 12 ore dello scorso anno. Con ottimi risultati. Com’è andato il test diin preparazione della 12 ore del? In verità, si tratta solo di una presa di contatto. ...

