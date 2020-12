Tommaso Zorzi e il due di picche di Mahmood: «Una figura di merd*…» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tommaso Zorzi, l’anima di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare nella Casa ad altre piccanti confidenze sul suo vissuto sentimentale. L’influencer è tornato a parlare nuovamente del due di picche che gli ha riservato il vincitore di Sanremo, Mahmood, “rifiutando” di bere un caffè con lui dopo l’invio di un suo messaggio. Una confessione riportata in queste ore dal sito di gossip “Blogtivvu”, che ha ri-condiviso anche un video preso da Twitter. leggi anche l’articolo —> Gf Vip, Tommaso Zorzi si mette a nudo: le rivelazioni hot del concorrente Stefania Orlando stava parlando con Tommaso Zorzi di uomini. Ad un certo punto, la domanda ex abrupto: «Ti butteresti su Pierpaolo Pretelli se fossi al posto di Selvaggia Roma?». ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 3 dicembre 2020), l’anima di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare nella Casa ad altre piccanti confidenze sul suo vissuto sentimentale. L’influencer è tornato a parlare nuovamente del due diche gli ha riservato il vincitore di Sanremo,, “rifiutando” di bere un caffè con lui dopo l’invio di un suo messaggio. Una confessione riportata in queste ore dal sito di gossip “Blogtivvu”, che ha ri-condiviso anche un video preso da Twitter. leggi anche l’articolo —> Gf Vip,si mette a nudo: le rivelazioni hot del concorrente Stefania Orlando stava parlando condi uomini. Ad un certo punto, la domanda ex abrupto: «Ti butteresti su Pierpaolo Pretelli se fossi al posto di Selvaggia Roma?». ...

