Tamponi drive-in all’ex caserma Piave di Palmanova (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dalla prossima settimana attrezzata . Partirà dai primi giorni della prossima settimana l’area attrezzata per svolgere Tamponi covid, in modalità drive-in, allestita presso l’ex caserma Piave a Palmanova. Qui otto medici di medicina generale del palmarino, che operano da Trivignano a Bagnaria Arsa, da Santa Maria La Longa a Bicinicco alla stessa Palmanova, si dedicheranno allo screening dei pazienti segnalati dal Dipartimento di Prevenzione. Orari e giornate sono in fase di definizione e verranno comunicati dagli stessi medici alle persone chiamate ad eseguire lo screening. Francesco Martines, Sindaco di Palmanova: “Abbiamo messo a disposizione quest’area, attrezzandola con l’aiuto della Protezione Civile comunale e rendendola adatta all’azione di controllo ... Leggi su udine20 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dalla prossima settimana attrezzata . Partirà dai primi giorni della prossima settimana l’area attrezzata per svolgerecovid, in modalità-in, allestita presso l’ex. Qui otto medici di medicina generale del palmarino, che operano da Trivignano a Bagnaria Arsa, da Santa Maria La Longa a Bicinicco alla stessa, si dedicheranno allo screening dei pazienti segnalati dal Dipartimento di Prevenzione. Orari e giornate sono in fase di definizione e verranno comunicati dagli stessi medici alle persone chiamate ad eseguire lo screening. Francesco Martines, Sindaco di: “Abbiamo messo a disposizione quest’area, attrezzandola con l’aiuto della Protezione Civile comunale e rendendola adatta all’azione di controllo ...

SM_Difesa : Sono 330.000 i tamponi effettuati dai team sanitari delle #ForzeArmate???? nei 146 Drive Through Difesa (DTD) dell’… - mariarosariaFo8 : @Sabbath_fed Questa foto mi mette i brividi... Non ne potevo più di tamponi al drive in... - MolfettaLiveIt : Tamponi in auto: attivi a Bari e in provincia 14 postazioni drive through - siciliafeed : Maltempo a Palermo: domani niente tamponi rapidi in Fiera, sospeso il drive-in - MiyakeEau : RT @__House_MD: Ospedali Riuniti Livorno: Comunque questa storia dei tamponi DRIVE THROUGH via ha preso la mano, io ve lo dico https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi drive Tamponi drive through: a pieno regime la postazione della Croce Azzurra Valdarnopost Tamponi drive-in all’ex caserma Piave di Palmanova

Dalla prossima settimana attrezzata Tamponi drive-in all’ex caserma Piave di Palmanova. Partirà dai primi giorni della prossima settimana l’area ...

Test anche nel camper dell’Inrca

Un camper itinerante per effettuare tamponi drive through. E’’ partita lunedì scorso e durerà per tutto dicembre l’iniziativa dell’Inrca con Irccs per fare uno screening ai cittadini. Per usufruire de ...

Dalla prossima settimana attrezzata Tamponi drive-in all’ex caserma Piave di Palmanova. Partirà dai primi giorni della prossima settimana l’area ...Un camper itinerante per effettuare tamponi drive through. E’’ partita lunedì scorso e durerà per tutto dicembre l’iniziativa dell’Inrca con Irccs per fare uno screening ai cittadini. Per usufruire de ...