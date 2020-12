Speranza | vaccino gratis per tutti

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto, ha illustrato ieri in Parlamento il piano per la vaccinazione contro il Covid-19 e per contrastare la pandemia: uno sforzo “senza precedenti”. Il Ministro ha tuttavia invitatoalla prudenza poiché al momento nessunha ancora ricevuto l’approvazione delle due principali Agenzie autorizzative per la diffusione.ha spiegato che solo quando le autorizzazioni Ema (l’Agenzia europea) arriveranno, il governo farà partire immediatamente il piano vaccinale. Grazie al Commissario Arcuri sono già stati individuati i 300 punti di stoccaggio in tutta Italia. Il Ministro ha spiegato che la campagna di vaccinazione sarà imponente e per tali ragioni “dobbiamo evitare di arrivarci con presidi sanitari in difficoltà e personale impegnato ancora in prima linea ...