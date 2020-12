“Secondo te, se non ho mai parlato…”. Aurora Ramazzotti, domanda imbarazzante e risposta ‘boom’. È gelo in studio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nelle ultime settimane Aurora Ramazzotti ha preoccupato i fan dopo aver contratto il Covid-19, virus che ha colpito sia lei che il suo fidanzato Goffredo Cerza insieme al quale è andata a convivere a Milano dopo il lockdown. “Ho avuto la tosse e a me non viene mai quindi mi sono resa conto che doveva essere per forza un virus. Speravo fino in fondo non fosse lui, ma invece poi era lui. Adesso sto molto meglio, ma ho avuto una fortissima sinusite”, aveva spiegato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. “L’ho capito subito e mi sono isolata – aveva continuato -. Fortunatamente abbiamo avuto la prontezza, dato che ci aspettavamo il lockdown, di confinarci. Quindi io e Goffredo non abbiamo avuto contatti con tante altre persone”.



