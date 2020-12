Scuole, in Puglia resta la Dad su richiesta. Emiliano: "Per elementari e medie lascio la scelta alle famiglie" (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il presidente Emiliano ha annunciato che conferma il precedente provvedimento fino al 7 gennaio, Nelle superiori continuaranno a essere in presenza gli studenti con bisogni educativi speciali. I genitori che chiedono la riapertura hanno annunciato una manifestazione per il 5... Leggi su repubblica (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il presidenteha annunciato che conferma il precedente provvedimento fino al 7 gennaio, Nelle superiori continuaranno a essere in presenza gli studenti con bisogni educativi speciali. I genitori che chiedono la riapertura hanno annunciato una manifestazione per il 5...

