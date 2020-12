Roma, una città sempre più a misura di ogni cittadino (Di giovedì 3 dicembre 2020) Oggi è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Un tema su cui è necessario riflettere. È fondamentale intraprendere un percorso di collaborazione che coinvolga tutte le forze politiche e le realtà che si occupano di disabilità. Dobbiamo fare rete. Rendere una città più accessibile non vuol dire soltanto abbattere le barriere architettoniche e fisiche, ma anche quelle mentali. Dobbiamo tutti imparare ad avvicinarci a questo tema con maggiore consapevolezza. Per esempio, proprio recentemente, abbiamo attivato un corso di formazione sulla disabilità per i dipendenti capitolini. L’obiettivo è quello di ampliare le loro competenze quando si tratta di accogliere cittadini con disabilità negli uffici comunali, o di interagire con colleghi che si trovano in una condizione di disabilità temporanea o permanente. È essenziale sensibilizzare sul tema, anche per ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 3 dicembre 2020) Oggi è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Un tema su cui è necessario riflettere. È fondamentale intraprendere un percorso di collaborazione che coinvolga tutte le forze politiche e le realtà che si occupano di disabilità. Dobbiamo fare rete. Rendere unapiù accessibile non vuol dire soltanto abbattere le barriere architettoniche e fisiche, ma anche quelle mentali. Dobbiamo tutti imparare ad avvicinarci a questo tema con maggiore consapevolezza. Per esempio, proprio recentemente, abbiamo attivato un corso di formazione sulla disabilità per i dipendenti capitolini. L’obiettivo è quello di ampliare le loro competenze quando si tratta di accogliere cittadini con disabilità negli uffici comunali, o di interagire con colleghi che si trovano in una condizione di disabilità temporanea o permanente. È essenziale sensibilizzare sul tema, anche per ...

Capezzone : +Oggi su @laveritaweb ??+ Secondo la campagna #Trump, anche Roma e l’Italia coinvolte nella possibile manipolazione… - virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - matteosalvinimi : Questa mattina a Campagnano di Roma al Centro addestramento cani guida per ciechi di ANPVI Onlus (… - APatrignan : RT @virginiaraggi: Nella periferia est di Roma, nel quartiere di Pietralata, c’è una scuola comunale che nel 2014 era stata dismessa. Adess… - rotaruchristina : RT @virginiaraggi: Nella periferia est di Roma, nel quartiere di Pietralata, c’è una scuola comunale che nel 2014 era stata dismessa. Adess… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma una "Le incredibili curiosità di Roma": una guida insolita racconta luoghi, personaggi e leggende RomaToday Virginia Raggi e la risposta alla Rai su condanna e dimissioni. Storace: "Se lascia chi ci pensa ai tavolini?"

E come facciamo senza tavolini, a Roma? Virginia Raggi non smette di stupire e vogliamo credere che sia solamente molto stanca, perché non ...

Roma: morto Giuseppe Dalla Torre, giurista pontificio e rettore della Lumsa

È morto oggi a Roma il professor Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, all'età di 77 anni, presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano fino ...

E come facciamo senza tavolini, a Roma? Virginia Raggi non smette di stupire e vogliamo credere che sia solamente molto stanca, perché non ...È morto oggi a Roma il professor Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, all'età di 77 anni, presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano fino ...