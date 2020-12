Quasi mille vittime in 24 ore. Mai così tante dall’inizio dell’epidemia. Oltre 23mila i nuovi contagi. Il tasso di positività al 10,2 per cento (Di giovedì 3 dicembre 2020) Continuano a crescere i casi di Coronavirus in Italia. Sono infatti 23.225 i nuovi positivi, in aumento rispetto ai 20.709 registrati ieri. Ma il dato più grave riguarda i decessi che oggi tocca un nuovo record: 993 morti. Si tratta del numero più alto di vittime dall’inizio dell’epidemia, il picco più alto era stato toccato, infatti, il 27 marzo con 919 decessi. Continua comunque a decrescere il numero degli attualmente positivi, con una flessione di 1.248 positività, e che porta il totale a 759.982. Sono invece 23.474 i guariti. L’aumento dei casi, secondo quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute, è anche attribuibile all’aumento dei tamponi, 226.779 contro i 207.143 di ieri, con un tasso di positività che si attesta attorno al 10,2%. Sul ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Continuano a crescere i casi di Coronavirus in Italia. Sono infatti 23.225 ipositivi, in aumento rispetto ai 20.709 registrati ieri. Ma il dato più grave riguarda i decessi che oggi tocca un nuovo record: 993 morti. Si tratta del numero più alto di, il picco più alto era stato toccato, infatti, il 27 marzo con 919 decessi. Continua comunque a decrescere il numero degli attualmente positivi, con una flessione di 1.248, e che porta il totale a 759.982. Sono invece 23.474 i guariti. L’aumento dei casi, secondo quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute, è anche attribuibile all’aumento dei tamponi, 226.779 contro i 207.143 di ieri, con undiche si attesta attorno al 10,2%. Sul ...

TgLa7 : ??#Covid Quasi mille morti nelle ultime 24 ore, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Sono 993 le vittime dio o… - HuffPostItalia : Covid: quasi mille morti - fattoquotidiano : A quasi 4 mesi dallo scandalo, il Garante della Privacy indaga ancora su come l’Inps scoprì i mille politici furbas… - gumas75 : Calano tutti i dati, ma rimane spaventoso il numero dei morti: oggi quasi mille. O c’è stato un ritardo nelle comun… - Fabrizio_Elia : RT @gloquenzi: Come mai ci siamo così assuefatti ai morti quotidiani. Oggi quasi mille, ma è poco più di un numero. Cosa ci manca per crede… -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi mille Covid: quasi mille morti L'HuffPost Covid, contagi in aumento in Italia. Si registrano anche quasi mille decessi

Sono oltre 23mila i nuovi contagi in Italia. Preoccupa il dato dei decessi. Oggi sono morte 993 persone. Ricoveri ancora in calo.

Covid, la giornata più buia: quasi mille morti nelle ultime 24 ore

Cronaca - Un dato che denota il fatto che il virus è circolato molto di più nella seconda ondata rispetto alla prima. 23.225 i nuovi positivi riscontrati, a fronte di 226.729 tamponi. Il rapporto ...

Sono oltre 23mila i nuovi contagi in Italia. Preoccupa il dato dei decessi. Oggi sono morte 993 persone. Ricoveri ancora in calo.Cronaca - Un dato che denota il fatto che il virus è circolato molto di più nella seconda ondata rispetto alla prima. 23.225 i nuovi positivi riscontrati, a fronte di 226.729 tamponi. Il rapporto ...