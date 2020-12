Per Nestlè obiettivo zero emissioni entro il 2050 (Di giovedì 3 dicembre 2020) ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – In qualità di firmataria dell'impegno “Business Ambition for 1,5°C” delle Nazioni Unite, Nestlè è una delle prime aziende a condividere il suo piano contro i cambiamenti climatici, dettagliato e con scadenze ben definite, in anticipo rispetto a quanto programmato. L'azienda – nonostante continui a crescere – sta infatti adottando misure volte a dimezzare le sue emissioni entro il 2030 e raggiungere quota zero entro il 2050.Le azioni si concentrano sul sostegno agli agricoltori e fornitori per accelerare il passaggio verso l'agricoltura rigenerativa, ma anche sul rimboschimento di centinaia di milioni di alberi nei prossimi 10 anni e sul completamento della transizione dell'azienda verso l'utilizzo del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – In qualità di firmataria dell'impegno “Business Ambition for 1,5°C” delle Nazioni Unite,è una delle prime aziende a condividere il suo piano contro i cambiamenti climatici, dettagliato e con scadenze ben definite, in anticipo rispetto a quanto programmato. L'azienda – nonostante continui a crescere – sta infatti adottando misure volte a dimezzare le sueil 2030 e raggiungere quotail.Le azioni si concentrano sul sostegno agli agricoltori e fornitori per accelerare il passaggio verso l'agricoltura rigenerativa, ma anche sul rimboschimento di centinaia di milioni di alberi nei prossimi 10 anni e sul completamento della transizione dell'azienda verso l'utilizzo del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili ...

Italpress : Per Nestlè obiettivo zero emissioni entro il 2050 - CorriereCitta : Per Nestlè obiettivo zero emissioni entro il 2050 - foodaffairs_it : Sostenibilità. Nestlé raddoppia gli sforzi per contrastare il cambiamento climatico, focalizzandosi sull’agricoltur… - sovranista375 : RT @ScientificGenre: La Corte Suprema americana si trova a dover decidere se Nestle e Cargill possano essere giudicate per schiavitù infant… - DobromirVasile : RT @ScientificGenre: La Corte Suprema americana si trova a dover decidere se Nestle e Cargill possano essere giudicate per schiavitù infant… -