Ottaviano, parte il Fondo di solidarietà per il Natale: "Anche se la Regione non ha ascoltato" (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – Il comune di Ottaviano, nel Vesuviano, porge la mano ai più bisognosi. Nel silenzio di Palazzo Santa Lucia parte il Fondo di solidarietà. Pubblicato oggi l'Iban del maxi Fondo di solidarietà, a cui chiunque può partecipare, per garantire anche agli ultimi un sereno Natale. L'idea lanciata dal sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, non è stata ascoltata dalla Regione Campania ma il sindaco non demorde: "Lo facciamo lo stesso a Ottaviano" spiega. Si parte dai 100mila euro messi a diposizione del comune vesuviano a cui si aggiungeranno quelli del Governo per i buoni spesa e quelli che doneranno i privati.

