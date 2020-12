Neoassunti 2020/21: il primo aumento stipendiale nel 2030, a meno che la ricostruzione di carriera non accorci i tempi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 04-08-2011, ai sensi dell’art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, ha rimodulato le posizioni stipendiali per coloro che hanno ottenuto il ruolo a partire dal primo settembre 2011. In antencedenza a tale data un docente poteva vedersi incrementata la propria retribuzione dopo soli tre anni di ruolo. Ora, bisogna attendere molto più tempo, praticamente il triplo. In questi giorni, contestualmente alla predisposizione della Legge di Bilancio 2021 si discute di un possibile aumento di circa 60 euro più altri 100 euro - ma solo fino a 28mila euro di redditi, derivanti dal taglio all’Irpef - mensili netti previsti per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, tra cui ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 04-08-2011, ai sensi dell’art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, ha rimodulato le posizioni stipendiali per coloro che hanno ottenuto il ruolo a partire dalsettembre 2011. In antencedenza a tale data un docente poteva vedersi incrementata la propria retribuzione dopo soli tre anni di ruolo. Ora, bisogna attendere molto più tempo, praticamente il triplo. In questi giorni, contestualmente alla predisposizione della Legge di Bilancio 2021 si discute di un possibiledi circa 60 euro più altri 100 euro - ma solo fino a 28mila euro di redditi, derivanti dal taglio all’Irpef - mensili netti previsti per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, tra cui ...

infoitinterno : Docenti neoassunti nel 2020, fermi per cinque anni: per la CUB pegno inaccettabile da pagare - Orizzonte Scuola Not… - zazoomblog : Docenti neoassunti già 15.000 iscritti su Indire. Il video con i principali strumenti a disposizione - #Docenti… - vivere_sardegna : Coronavirus, operativi alla Cittadella della Salute i medici neoassunti - vivere_sardegna : Virus, alla Cittadella della salute di Cagliari arrivano rinforzi: ecco i primi medici neoassunti dall’Ats - GarauPina : RT @AnsaSardegna: Covid: 500 medici assegnati alle Assl Sardegna. Da inizio pandemia un migliaio di operatori entrati in servizio #ANSA htt… -