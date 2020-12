Monolite, ne spunta un altro dopo quelli in Utah e Romania – FOTO (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ecco un altro Monolite a fare la sua misteriosa ed improvvisa comparsa. Si sta discutendo molto su quanto sta succedendo nel mondo. spunta un nuovo Monolite in giro per il mondo, questa volta in California, nella località di Pine Mountain. Episodi simili sono già avvenuti nello stato dello Utah ed in Romania. Il pilastro in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ecco una fare la sua misteriosa ed improvvisa comparsa. Si sta discutendo molto su quanto sta succedendo nel mondo.un nuovoin giro per il mondo, questa volta in California, nella località di Pine Mountain. Episodi simili sono già avvenuti nello stato delloed in. Il pilastro in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RaffaCarrera : Quando leggo del monolite di metallo che spunta qua e là io penso a loro (e un po’ ci spero nella pura goliardia) - CorriereQ : Monolite nel deserto Utah scomparso nel nulla, spunta un video - Rosskitty77 : RT @LaStampa: Due strutture identiche erano scomparse nei giorni scorsi nello Utah e in Romania. - LaStampa : Due strutture identiche erano scomparse nei giorni scorsi nello Utah e in Romania. - LaStampa : In California spunta un terzo monolite, il mistero si complica -