Milan Celtic, perla di Hauge: super gol del norvegese – VIDEO (Di giovedì 3 dicembre 2020) Jens Petter Hauge si è messo in mostra a inizio ripresa nel match contro il Celtic segnando un super gol – VIDEO Il Milan ha completato la rimonta contro il Celtic con un super gol di Jens Petter Hauge. Il giovane calciatore norvegese è partito dalla sinistra in velocità e ha sfondato verso il centro andando via a tre difensori, superando poi Barkas con un tiro angolato sul palo opposto. Terzo centro per il calciatore con il Milan, secondo in questa Europa League. Le but de Hauge! #UEL #MILCEL #ACMCEL #ACMilan #Hauge pic.twitter.com/AY67XEWAES — Léo Laperdrix (@olympiensgram) December 3, 2020

AntoVitiello : AC #Milan comunica che il tecnico Stefano #Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone e… - AntoVitiello : Andrea #Conti fuori dai convocati di oggi con il #Celtic per scelta tecnica e non per infortunio #Milan - AntoVitiello : #Milan aritmeticamente ai sedicesimi di Europa League dopo la vittoria col Celtic e il Ko dello Sparta. Terzo gol p… - sscalcionapoli1 : Milan vincente col Celtic: guadagna i sedicesimi ma resta secondo dietro il Lille #UEL - TuttoMercatoWeb : All'inferno e ritorno. Milan batte Celtic 4-2 e trova con un turno d'anticipo i sedicesimi di finale -