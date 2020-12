Mertens: «Come il Napoli di Sarri? Difficile. Stiamo ancora cercando come giocare» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nel post partita di Az-Napoli 1-1, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Dries Mertens. «Oltre al gol, potevo fare meglio in un’altra occasione, bisogna lavorare». «Il mister si arrabbia perché oggi abbiamo avuto occasioni per vincere. Stiamo lavorando bene, a questa squadra manca poco, Stiamo ascoltando il mister. Se rigiochiamo la partita con la Juve e riprendiamo il punto, siamo secondi in classifica». «come il Napoli di Sarri? Difficile. Stiamo ancora un po’ cercando come giocare, Stiamo cambiando un po’ il modulo. Peccato che Osimhen si è fatto male, è molto molto forte per il futuro. Contro la Roma abbiamo giocato ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nel post partita di Az-1-1, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Dries. «Oltre al gol, potevo fare meglio in un’altra occasione, bisogna lavorare». «Il mister si arrabbia perché oggi abbiamo avuto occasioni per vincere.lavorando bene, a questa squadra manca poco,ascoltando il mister. Se rigiochiamo la partita con la Juve e riprendiamo il punto, siamo secondi in classifica». «ildiun po’cambiando un po’ il modulo. Peccato che Osimhen si è fatto male, è molto molto forte per il futuro. Contro la Roma abbiamo giocato ...

