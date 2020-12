LIVE Schio-Riga 51-36 | Eurolega basket femminile in DIRETTA | le lettoni provano ad accorciare

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54-44 Tripla di Laksa!a -10 54-41 Uno su due per Gruda 53-41 Canestro di Laksa 53-39 Canestro di Harmon 51-39 Tripla di Laksa che subisce anche fallo! Ora lesono di nuovo in partita! 51-36 Due su due per Harmon 49-36 Due su due di Drammeh eche mette un parziale di 10-4 in questo quarto 49-34 Tripla di Drammeh!si riporta a -15 49-31 Canestro di Andre 47-31 Due su due dalla lunetta per la Huff, ancora 47-29 È Harmon a sbloccaredopo due minuti della ripresa 45-29 Uno su due dai liberi sempre per la Huff 45-28 Il primo canestro del secondo tempo è di Huff, che subisce anche fallo, ma sbaglia il libero 45-26 Canestro di Sottana che chiude il primo tempo, dominato da43-26 ...