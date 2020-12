Le elezioni in Romania del 6 dicembre rischiano di non avere un chiaro vincitore (Di giovedì 3 dicembre 2020) Domenica 6 dicembre i cittadini romeni si recheranno alle urne per eleggere il nuovo parlamento e, di conseguenza, indicare la maggioranza che sosterrà il nuovo esecutivo. L’ultima tornata elettorale, nel dicembre 2016, si risolse in un clamoroso successo del partito social-democratico (PSD), dell’allora leader Liviu Dragnea. Fu l’inizio di una legislatura travagliata, durante la quale si sono avvicendati quattro governi: i primi tre guidati da esponenti del PSD, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose e Viorica D?ncila, e l’ultimo da un liberale Ludovic Orban. Il paese si presenta all’appuntamento in una condizione economica e sociale precaria, a causa degli effetti della pandemia e del recente drammatico incendio registrato nel reparto Covid dell’ospedale di Piatr? Neam?, in Moldova, che ha provocato la morte di decine di persone. Cosa dicono i ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Domenica 6i cittadini romeni si recheranno alle urne per eleggere il nuovo parlamento e, di conseguenza, indicare la maggioranza che sosterrà il nuovo esecutivo. L’ultima tornata elettorale, nel2016, si risolse in un clamoroso successo del partito social-democratico (PSD), dell’allora leader Liviu Dragnea. Fu l’inizio di una legislatura travagliata, durante la quale si sono avvicendati quattro governi: i primi tre guidati da esponenti del PSD, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose e Viorica D?ncila, e l’ultimo da un liberale Ludovic Orban. Il paese si presenta all’appuntamento in una condizione economica e sociale precaria, a causa degli effetti della pandemia e del recente drammatico incendio registrato nel reparto Covid dell’ospedale di Piatr? Neam?, in Moldova, che ha provocato la morte di decine di persone. Cosa dicono i ...

Il Partito Nazionale Liberale del premier Ludovic Orban governa da un anno pur non avendo la maggioranza parlamentare, ma secondo i sondaggi rimarrà l’ago della bilancia della politica rumena anche do ...

In Romania e in Moldavia la Pandemia mette in crisi i partiti al potere

Alle elezioni parlamentari del prossimo 6 dicembre, i liberali al governo potrebbero trovarsi a pagare le conseguenze delle misure restrittive imposte durante la crisi del Covid19, sommate alle loro s ...

Il Partito Nazionale Liberale del premier Ludovic Orban governa da un anno pur non avendo la maggioranza parlamentare, ma secondo i sondaggi rimarrà l'ago della bilancia della politica rumena anche do ...