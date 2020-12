Indagine Kaspersky | le PMI con software obsoleti subiscono il 53% in più di danni economici in caso di violazione dei dati

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) (Milano, 3 dicembre 2020) - Secondo un recente report di, "How businesses can minimize the cost of a data breach", indideile enterprise europee che utilizzano tecnologie obsoleteil 23% delle perdite economiche in più rispetto alle aziende che aggiornano i sistemi in modo tempestivo. Per le PMI la differenza è ancora più netta, arrivando fino al 53%. Avere in usodatati e non aggiornati è un problema abbastanza comune tra le imprese, infatti, quasi la metà delle organizzazioni europee (44%) utilizza almeno una tecnologia obsoleta nelle proprie infrastrutture. Tutti ipresentano qualche vulnerabilità ma patch e aggiornamenti regolari possono minimizzare il rischio che vengano sfruttate. Per questo motivo si ...