Gli Oscar 2021 saranno in presenza. Parola dell'Academy

Lo straniamento legato alle ultime cerimonie di premiazione a distanza, con i candidati e i vincitori costretti a collegarsi da casa rinunciando agli abiti lunghi e ai discorsi di ringraziamento in presa diretta, ha portato l'Academy of Motion Arts and Sciences a non ripetere lo stesso errore: volenti o nolenti, la consegna degli Oscar, inizialmente prevista il 28 febbraio e poi slittata al 25 aprile 2021, sarà in presenza e non virtuale. Ad annunciarlo è il portavoce della stessa Academy in un'intervista esclusiva a Variety, spiegando che, anche se si interverrà sul numero degli spettatori effettivamente presenti al Dolby Theatre di Los Angeles durante la serata, è fuori discussione che il tutto si sposti su Zoom.

