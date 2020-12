Gattuso: «Alla fine ci è andata bene. Il contratto? Vediamo» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gattuso dopo l’1-1 contro l’Az Alkmaar. «Potevamo chiuderla, non siamo stati bravi. Non un grandissima prestazione. Alla fine ci è andata bene, abbiamo dato tanto campo a loro. Ci stava anche la sconfitta oggi. Non era facile oggi». «Potevamo fare meglio, potevamo leggere un bel po’ di situazioni. Oggi chi è entrato dAlla panchina, ha dato poco. C’è rammarico perché con un po’ di attenzione potevamo portarla a casa. La squadra crea, è un segno positivo. Potevamo gestirla un po’ meglio». «Ci sono le cose positive. Però dobbiamo parlare prima di quelle negative. Non c’è stata buona gestione. Abbiamo giocato con una squadra vera che sa giocare a calcio, con velocità. Adesso testa a Crotone, stasera abbiamo speso tanto. E poi ce la giocheremo con la Real Sociedad». «Giuntoli non ha detto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020)dopo l’1-1 contro l’Az Alkmaar. «Potevamo chiuderla, non siamo stati bravi. Non un grandissima prestazione.ci è, abbiamo dato tanto campo a loro. Ci stava anche la sconfitta oggi. Non era facile oggi». «Potevamo fare meglio, potevamo leggere un bel po’ di situazioni. Oggi chi è entrato dpanchina, ha dato poco. C’è rammarico perché con un po’ di attenzione potevamo portarla a casa. La squadra crea, è un segno positivo. Potevamo gestirla un po’ meglio». «Ci sono le cose positive. Però dobbiamo parlare prima di quelle negative. Non c’è stata buona gestione. Abbiamo giocato con una squadra vera che sa giocare a calcio, con velocità. Adesso testa a Crotone, stasera abbiamo speso tanto. E poi ce la giocheremo con la Real Sociedad». «Giuntoli non ha detto ...

