Gabriel Garko: matrimonio in vista con il fidanzato Gaetano? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gabriel Garko e il suo fidanzato Gaetano sono stati fotografati insieme alla madre dell'attore per le strade della capitale e c'è già chi parla di matrimonio in vista. Gabriel Garko e il fidanzato Gaetano sembrerebbero vicini al matrimonio, almeno secondo un rumor che circola in rete da quando sono stati paparazzati per le strade di Roma. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto dell'attore con il nuovo compagno, con loro c'era anche la madre di Garko. Dopo il coming out al Grande Fratello Vip 5 e il racconto a Verissimo, Gabriel Garko si è fatto fotografare più volte con il suo nuovo compagno. Secondo alcuni amici di Gabriel i ...

