Covid, ultime notizie: 23.225 nuovi casi e 993 morti. Triste record di morti da inizio epidemia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il bollettino di oggi del ministero della Sanità sulla diffusione del coronavirus ha reso noto che nelle ultime 24 ore si sono registrati 23.225 nuovi casi, +1.4% rispetto a ieri (20.709). Triste record di decessi: 993 in un solo giorno, mai così tanti dall'inizio della pandemia (ieri 684). Di queste 347 solo in Lombardia. Il più alto numero di morti, 969, si era registrato il 27 marzo. In totale le vittime sono 58.038. Alcuni timidi segnali incoraggianti, però, arrivano dalla curva epidemica che ha iniziato la discesa, con gli attuali positivi in diminuzione. In calo (-19) anche le terapie intensive e i ricoveri nei reparti Covid (-682). L'articolo proviene da Italia Sera.

