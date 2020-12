Coronavirus, positivo un calciatore del Novara (Di giovedì 3 dicembre 2020) Novara - Spunta un calciatore positivo al Coronavirus in casa Novara dopo l'ultimo giro di tamponi effettuati. Lo ha reso noto lo stesso club piemontese con questa nota ufficiale: "La Società Novara ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020)- Spunta unalin casadopo l'ultimo giro di tamponi effettuati. Lo ha reso noto lo stesso club piemontese con questa nota ufficiale: "La Società...

LiberaTvTicino : Anche in Svizzera c'è il primo gatto positivo al Coronavirus - Dalla_SerieA : Fiorentina, Prandelli positivo al Coronavirus - - sportli26181512 : Coronavirus, positivo un calciatore del Novara: Asintomatico, è stato subito posto in isolamento: lo ha reso noto i… - ILOVEPACALCIO : #Spal, #Berisha positivo al #Coronavirus: ricoverato in ospedale – i dettagli - Ilovepalermocalcio - infoitsport : LIVE TMW - Coronavirus, DL: vietati gli spostamenti durante le festività natalizie. Prandelli è positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus, positivo in attesa di ricovero va a fare colazione al bar: uomo di 51 anni denunciato a Rieti Corriere di Rieti Il presidente UEFA e la presidente della Commissione europea parlano di cambiamento climatico, vaccini e partnership

Il presidente UEFA Aleksander Ceferin e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno parlato in videoconferenza oggi.

COVID-19: contagiato un gatto in Svizzera

Berna, 03.12.2020 - In diversi Paesi sono stati registrati casi isolati di infezione dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2 nei gatti. Ora, per la prima volta, la COVID-19 è stata rilevata in un gatto nel l ...

Il presidente UEFA Aleksander Ceferin e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno parlato in videoconferenza oggi.Berna, 03.12.2020 - In diversi Paesi sono stati registrati casi isolati di infezione dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2 nei gatti. Ora, per la prima volta, la COVID-19 è stata rilevata in un gatto nel l ...