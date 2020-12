Coronavirus, perché i morti non stanno calando? Come vengono conteggiati? Il responsabile del rapporto dell’Iss sui decessi: “L’eccesso di mortalità è in linea con i Paesi Ue” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Innanzitutto sgombra il campo dalle illazioni: “Chi rientra nei bollettini del Sars-Cov-2 è morto per Covid-19?. In altre parole: “Se non avesse contratto il virus, oggi sarebbe con ogni probabilità vivo”, scandisce Graziano Onder, responsabile del rapporto sulla mortalità da Coronavirus dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché capo del Dipartimento malattie cardiovascolari e dell’invecchiamento dello stesso Istituto. Di fronte ai tragici numeri dei decessi dovuti alla pandemia, con oltre 500 morti da settimane, un record il 3 dicembre di 993 vittime e un totale di 58.038 da febbraio ad oggi, il geriatra del policlinico Gemelli di Roma sottolinea: “Avere una delle popolazioni più anziane al mondo incide. E in Italia non si invecchia bene”. Non solo: “Un peso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Innanzitutto sgombra il campo dalle illazioni: “Chi rientra nei bollettini del Sars-Cov-2 è morto per Covid-19?. In altre parole: “Se non avesse contratto il virus, oggi sarebbe con ogni probabilità vivo”, scandisce Graziano Onder,delsulladadell’Istituto Superiore di Sanità, nonché capo del Dipartimento malattie cardiovascolari e dell’invecchiamento dello stesso Istituto. Di fronte ai tragici numeri deidovuti alla pandemia, con oltre 500da settimane, un record il 3 dicembre di 993 vittime e un totale di 58.038 da febbraio ad oggi, il geriatra del policlinico Gemelli di Roma sotto: “Avere una delle popolazioni più anziane al mondo incide. E in Italia non si invecchia bene”. Non solo: “Un peso ...

