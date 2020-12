Coronavirus: Conte, 'in lotta a virus Italia messo salute cittadini al primo posto' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "L'Italia è stato il primo Paese occidentale a essere stato colpito dalla pandemia. Abbiamo dovuto sviluppare un metodo completamente nuovo di gestione delle crisi, mettendo al primo posto il diritto alla salute dei nostri cittadini". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo ai lavori della 31ma Sessione Speciale dell'Assemblea Generale dell'ONU (UNGASS), promossa dall'Azerbaijan (in qualità di Chair di turno del Gruppo dei Paesi Non Allineati) e incentrata sulla azione globale di contrasto al Covid-19. "L'Italia è stata anche tra le prime a comprendere l'importanza cruciale della cooperazione internazionale, e anche a proporre un approccio multilaterale e multidimensionale alla pandemia". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "L'è stato ilPaese occidentale a essere stato colpito dalla pandemia. Abbiamo dovuto sviluppare un metodo completamente nuovo di gestione delle crisi, mettendo alil diritto alladei nostri". Lo ha detto il premier Giuseppeintervenendo ai lavori della 31ma Sessione Speciale dell'Assemblea Generale dell'ONU (UNGASS), promossa dall'Azerbaijan (in qualità di Chair di turno del Gruppo dei Paesi Non Allineati) e incentrata sulla azione globale di contrasto al Covid-19. "L'è stata anche tra le prime a comprendere l'importanza cruciale della cooperazione internazionale, e anche a proporre un approccio multilaterale e multidimensionale alla pandemia".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo ai lavori della 31ma Sessione Speciale ... e incentrata sulla azione globale di contrasto al Covid-19."Vogliamo promuovere un approccio olistico, ...

Dpcm Natale, Conte: “Dal 21 Dicembre al 6 Gennaio vietati gli spostamenti tra regioni”

" Abbiamo evitato un lockdown generalizzato ma ora, verso il Natale, non dobbiamo abbassare la guardia per evitare l'impennata dei contagi. Registriamo un calo dei ricoveri e delle terapie intensive.

