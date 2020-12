Coronavirus, Conte “Dobbiamo scongiurare la terza ondata a gennaio” (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo previsto ulteriori restrizioni limitate dal 21 dicembre al 6 gennaio. La strada per uscire dalla pandemia è ancora lunga, dobbiamo scongiurare una terza ondata a gennaio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sul nuovo Dpcm, che introduce il divieto di spostamento tra comuni diversi il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio.“Dobbiamo continuare a lungo su questa strada, attendere che il piano dei vaccini sarà operativo e le cure con l’inizio dell’anno. Sarà un Natale diverso da tutti gli anni, ma non meno autentico”, ha proseguito. “Gli italiani che tornano dall’estero tra il 21 dicembre e il 6 gennaio dovranno sottoporsi alla quarantena, è una misura dissuasiva. Gli impianti sciistici resteranno ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo previsto ulteriori restrizioni limitate dal 21 dicembre al 6 gennaio. La strada per uscire dalla pandemia è ancora lunga, dobbiamouna. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sul nuovo Dpcm, che introduce il divieto di spostamento tra comuni diversi il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio.continuare a lungo su questa strada, attendere che il piano dei vaccini sarà operativo e le cure con l’inizio dell’anno. Sarà un Natale diverso da tutti gli anni, ma non meno autentico”, ha proseguito. “Gli italiani che tornano dall’estero tra il 21 dicembre e il 6 gennaio dovranno sottoporsi alla quarantena, è una misura dissuasiva. Gli impianti sciistici resteranno ...

Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa rispondendo a una domanda sull'obbligo o meno del vaccino anti Covid."Io sono per questo approccio liberale. Siamo in una condizione di gestire ...

