Conte illustrerà questa sera il Dpcm di Natale. Ma è rottura con le Regioni. Per i governatori è mancato il confronto (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Stupore e rammarico per il metodo seguito dal Governo” è stato manifestato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito al percorso che ha portato all’elaborazione del nuovo Dpcm per l’emergenza Covid-19 che il premier Giuseppe Conte illustrerà questa sera (la conferenza stampa è annunciata per le 20.15). “L’esecutivo – si sottolinea in una posizione che la stessa Conferenza ha inviato al presidente del Consiglio – ha approvato, nella serata di ieri, il decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158 in assenza di un preventivo confronto con le Regioni”. E’ un “metodo” – sottolineano le Regioni – che “contrasta con lo spirito di leale collaborazione, sempre perseguito nel corso dell’emergenza”. Proprio “il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Stupore e rammarico per il metodo seguito dal Governo” è stato manifestato dalla Conferenza dellee delle Province autonome in merito al percorso che ha portato all’elaborazione del nuovoper l’emergenza Covid-19 che il premier Giuseppe(la conferenza stampa è annunciata per le 20.15). “L’esecutivo – si sottolinea in una posizione che la stessa Conferenza ha inviato al presidente del Consiglio – ha approvato, nellata di ieri, il decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158 in assenza di un preventivocon le”. E’ un “metodo” – sottolineano le– che “contrasta con lo spirito di leale collaborazione, sempre perseguito nel corso dell’emergenza”. Proprio “il ...

