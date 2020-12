Catania, ok dalla Lega Pro: le partite interne a Lentini (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Lega ha preso atto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 2 dicembre 2020, ha esaminato l’istanza di deroga presentata dalla societa? Calcio Catania S.p.A. in data 26 novembre 2020, per l’utilizzo dello Stadio “Angelino Nobile” di Lentini, in luogo dello Stadio “Angelo Massimino” di Catania, autorizzato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2020/2021.La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di accogliere l’istanza in deroga presentata dalla societa? Calcio Catania S.p.A. per l’utilizzo dello Stadio “Angelino Nobile” di Lentini per la disputa delle gare necessarie alla conclusione del Campionato Serie C 2020/2021.Si ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 3 dicembre 2020) Laha preso atto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 2 dicembre 2020, ha esaminato l’istanza di deroga presentatasocieta? CalcioS.p.A. in data 26 novembre 2020, per l’utilizzo dello Stadio “Angelino Nobile” di, in luogo dello Stadio “Angelo Massimino” di, autorizzato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2020/2021.La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di accogliere l’istanza in deroga presentatasocieta? CalcioS.p.A. per l’utilizzo dello Stadio “Angelino Nobile” diper la disputa delle gare necessarie alla conclusione del Campionato Serie C 2020/2021.Si ...

