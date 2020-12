Blitz della finanza, denunciati due tunisini: inviavano il reddito ad uno jihadista (Di giovedì 3 dicembre 2020) Due tunisini usavano il reddito di cittadinanza ingiustamente percepito per finanziare un terrorista: il denaro inviato via money transfer. Usavano il reddito di cittadinanza per finanziare un terrorista su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dueusavano ildi cittadinanza ingiustamente percepito per finanziare un terrorista: il denaro inviato via money transfer. Usavano ildi cittadinanza per finanziare un terrorista su Notizie.it.

DonatellaBeneta : RT @LuigiBrugnaro: Un appello chiaro e forte per dare #risposte immediate alla #portualità e sanare la ferita istituzionale della nuova Aut… - Italia_Notizie : Video hard della maestra, selfie nudi davanti alle scuole. Il blitz del Banksy torinese: «Teachers do sex» - capriwines : Bruxelles, orgia dopo il party: si dimette l'eurodeputato ungherese sorpreso nel blitz della polizia - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: 'L' ALLEGRA EUROCAMERATA' 'Bruxelles,orgia dopo il party:si dimette l'eurodeputato ungherese sorpreso nel blitz della polizia… - liberadidonna1 : RT @BlobRai3: 'L' ALLEGRA EUROCAMERATA' 'Bruxelles,orgia dopo il party:si dimette l'eurodeputato ungherese sorpreso nel blitz della polizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz della Prestiti usurai anche al boss dello stesso clan, blitz della Dda: 5 arresti ad Acerra Il Gazzettino Vesuviano Droga: blitz contro lo spaccio a Riccione

Roma, 02 dic 09:39 - (Agenzia Nova) - Questa mattina i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Riccione, a conclusione di una complessa attività investigativa antidroga, hanno dato ...

Inchiesta Terremoto, la Gomorra catanzarese che «occupa i centri vitali della società»

In base all'informativa, l’ex presidente del consiglio regionale Tallini sarebbe intervenuto per evitare che fosse pagata quella che sembra essere la mazzetta che un dipendente del Comune di Sellia Ma ...

Roma, 02 dic 09:39 - (Agenzia Nova) - Questa mattina i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Riccione, a conclusione di una complessa attività investigativa antidroga, hanno dato ...In base all'informativa, l’ex presidente del consiglio regionale Tallini sarebbe intervenuto per evitare che fosse pagata quella che sembra essere la mazzetta che un dipendente del Comune di Sellia Ma ...