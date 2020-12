Biathlon, Dorothea Wierer cerca il riscatto nella sprint di Kontiolahti 2. Hanna Oeberg ancora l’atleta da battere (Di giovedì 3 dicembre 2020) A distanza di soli quattro giorni dalla sprint di Kontiolahti, che ha chiuso la prima tappa stagionale della Coppa del mondo 2020/2021 di Biathlon, le migliori rappresentanti della disciplina sono pronte a ripetersi, sullo stesso tracciato e nello stesso format. Il calendario infatti, fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria in corso, prevede nella sua prima parte una doppia ripetizione di appuntamenti, prima in Finlandia e poi in Austria, dove si gareggerà a Hochfielzen. Domenica abbiamo assistito all’assolo della predestinata svedese Hanna Oeberg, che in un vero stato di grazia assieme alle compagne di team, ha saputo mettere in scena la prova perfetta, col miglior tempo sugli sci e uno zero al poligono che non ha lasciato scampo a nessuna. A differenza dello scorso weekend, ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) A distanza di soli quattro giorni dalladi, che ha chiuso la prima tappa stagionale della Coppa del mondo 2020/2021 di, le migliori rappresentanti della disciplina sono pronte a ripetersi, sullo stesso tracciato e nello stesso format. Il calendario infatti, fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria in corso, prevedesua prima parte una doppia ripetizione di appuntamenti, prima in Finlandia e poi in Austria, dove si gareggerà a Hochfielzen. Domenica abbiamo assistito all’assolo della predestinata svedese, che in un vero stato di grazia assieme alle compagne di team, ha saputo mettere in scena la prova perfetta, col miglior tempo sugli sci e uno zero al poligono che non ha lasciato scampo a nessuna. A differenza dello scorso weekend, ...

Eurosport_IT : CHE PARTENZA DI DOROTHEA WIERER! ?????? Inizia con una bellissima vittoria la nuova stagione di Coppa del Mondo per l… - MattiaPolver : @Laemmedimarco @IBSFsliding @tvdellosport Parzialmente d'accordo. Temo sia solo un modo per mantenere la vocazione… - DanieleSportapp : Su #SportApp spazio al #biathlon con l'analisi delle gare di Coppa del Mondo che si sono disputate lo scorso weeken… - ZatAndrea : RT @Eurosport_IT: 'La vittoria? Non ne avevo più, decisivo l'allenatore' Dorothea #Wierer svela un retroscena del primo successo stagional… - ZatAndrea : RT @max_ambesi: Non perdete la nuova puntata di Poligono 360 incentrata su Dorothea Wierer e la prima tappa della Coppa del Mondo di biathl… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Dorothea Dorothea Wierer-biathlon: vince a Kontiolahti la prima gara di Coppa del mondo Corriere della Sera Biathlon, Dorothea Wierer cerca il riscatto nella sprint di Kontiolahti 2. Hanna Oeberg ancora l’atleta da battere

A distanza di soli quattro giorni dalla sprint di Kontiolahti, che ha chiuso la prima tappa stagionale della Coppa del mondo 2020/2021 di biathlon, le migliori rappresentanti della disciplina sono pro ...

Biathlon, sprint femminile Kontiolahti 2020 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Sprint femminile Kontiolahti oggi in diretta tv, biathlon Coppa del Mondo 2020/2021. Orario, quando inizia, canale e live streaming.

A distanza di soli quattro giorni dalla sprint di Kontiolahti, che ha chiuso la prima tappa stagionale della Coppa del mondo 2020/2021 di biathlon, le migliori rappresentanti della disciplina sono pro ...Sprint femminile Kontiolahti oggi in diretta tv, biathlon Coppa del Mondo 2020/2021. Orario, quando inizia, canale e live streaming.