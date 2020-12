Basket femminile, Eurolega 2020-2021: prima vittoria per Schio. Gruda decisiva contro Riga (Di giovedì 3 dicembre 2020) prima vittoria europea della stagione per il Famila Schio. Nella bolla di Girona, le venete hanno sconfitto le lettoni del TTT Riga con il punteggio di 76-72 nella seconda giornata di Eurolega. Un successo che riscatta il ko di ieri contro le forti russe dell’UMMC Ekaterinburg ed arrivato al termine di una partita che si è resa complicata nel finale e che è stata risolta dall’immenso talento di Sandrine Gruda. Proprio la francese è stata decisiva nei minuti finali, chiudendo una partita che l’ha vista mettere a referto 21 punti. In doppia cifra sono andate anche Giorgia Sottana (11) e Kim Mestdagh (10). Al Riga non sono bastati, invece, i 23 punti di Kitija Laksa. Una partita che sembrava in pienissimo controllo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020)europea della stagione per il Famila. Nella bolla di Girona, le venete hanno sconfitto le lettoni del TTTcon il punteggio di 76-72 nella seconda giornata di. Un successo che riscatta il ko di ierile forti russe dell’UMMC Ekaterinburg ed arrivato al termine di una partita che si è resa complicata nel finale e che è stata risolta dall’immenso talento di Sandrine. Proprio la francese è statanei minuti finali, chiudendo una partita che l’ha vista mettere a referto 21 punti. In doppia cifra sono andate anche Giorgia Sottana (11) e Kim Mestdagh (10). Alnon sono bastati, invece, i 23 punti di Kitija Laksa. Una partita che sembrava in pienissimollo di ...

