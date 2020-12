Adm: Minenna in visita a interporto sud Europa (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Marcello Minenna ha svolto oggi una visita istituzionale all'interporto Sud Europa, a Maddaloni-Marcianise. Accompagnato dal presidente Riccardo Monti e dal Vice President Giancarlo Cangiano, che hanno illustrato il masterplan dell'interporto, il direttore Minenna, insieme a una delegazione dell'Agenzia, ha visionato dettagliatamente tutta l'area intermodale che ospita, tra l'altro, un hub ferroviario con 11 coppie di binari e insiste su un territorio servito da 2 importanti assi viari, come l'A1 e l'A30 e che, prossimamente, disporrà di un casello dedicato. Nel corso del sopralluogo il direttore Minenna ha espresso parole di apprezzamento per l'infrastruttura che, grazie anche alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Marcelloha svolto oggi unaistituzionale all'Sud, a Maddaloni-Marcianise. Accompagnato dal presidente Riccardo Monti e dal Vice President Giancarlo Cangiano, che hanno illustrato il masterplan dell', il direttore, insieme a una delegazione dell'Agenzia, ha visionato dettagliatamente tutta l'area intermodale che ospita, tra l'altro, un hub ferroviario con 11 coppie di binari e insiste su un territorio servito da 2 importanti assi viari, come l'A1 e l'A30 e che, prossimamente, disporrà di un casello dedicato. Nel corso del sopralluogo il direttoreha espresso parole di apprezzamento per l'infrastruttura che, grazie anche alla ...

In audizione in Commissione Finanze alla Camera per parlare delle attività di ADM

Il Direttore Generale di ADM, Marcello Minenna, è stato in audizione in Commissione Finanze alla Camera sulle tematiche relative all’operatività dell’Agenzia. “Nel momento in cui la rete legale del gi ...

