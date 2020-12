Tragedia a Manfredonia, 38enne ucciso in un casolare: coinvolto un bambino di 7 anni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tragedia a Manfredonia, 38enne ucciso in un casolare. Un bambino di 7 anni sarebbe coinvolto nella morte di un uomo di 38 anni, ucciso a coltellate in un casolare nel Foggiano. Sulla vicenda le autorità mantengono il massimo riserbo. Non è ancora chiaro il movente, né è stata confermata l’arma del delitto. L’omicidio sarebbe avvenuto in seguito a una importante lite familiare. Il caso vede coinvolta la procura ordinaria e quella minorile. Un minore di 7 anni, non imputabile, sarebbe coinvolto nell’assassinio di un uomo di 38 anni nel nord della Puglia. L’omicidio è avvenuto precisamente in un podere di campagna nei pressi di ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 2 dicembre 2020)in un. Undi 7sarebbenella morte di un uomo di 38a coltellate in unnel Foggiano. Sulla vicenda le autorità mantengono il massimo riserbo. Non è ancora chiaro il movente, né è stata confermata l’arma del delitto. L’omicidio sarebbe avvenuto in seguito a una importante lite familiare. Il caso vede coinvolta la procura ordinaria e quella minorile. Un minore di 7, non imputabile, sarebbenell’assassinio di un uomo di 38nel nord della Puglia. L’omicidio è avvenuto precisamente in un podere di campagna nei pressi di ...

