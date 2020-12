Traffico Roma del 02-12-2020 ore 20:00 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati dalla redazione riaperta la galleria Giovanni XXIII n Ha precedenza chiusa per incidente in direzione Salaria sempre sulla tangenziale verso San Giovanni Ci sono rallentamenti e code tra viale di Tor di Quinto è la via Salaria poi a seguire all’altezza della rampa di ingresso per la Roma L’Aquila e sul percorso Urbano proprio della Roma L’Aquila code da viale alti fino al Raccordo in uscita dalla città sulla raccordo in carreggiata interna rallentamenti dalla diramazione di Roma nord alla Prenestina mentre nella zona sud della nello incolonnamenti per incidente dalla Pontina alla Roma Fiumicino code a tratti anche in carreggiata esterna tra Laurentina e Romanina e anche questa notte per lavori di manutenzione dalle 21 alle 6 del mattino sulla A24 chiusa la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione riaperta la galleria Giovanni XXIII n Ha precedenza chiusa per incidente in direzione Salaria sempre sulla tangenziale verso San Giovanni Ci sono rallentamenti e code tra viale di Tor di Quinto è la via Salaria poi a seguire all’altezza della rampa di ingresso per laL’Aquila e sul percorso Urbano proprio dellaL’Aquila code da viale alti fino al Raccordo in uscita dalla città sulla raccordo in carreggiata interna rallentamenti dalla diramazione dinord alla Prenestina mentre nella zona sud della nello incolonnamenti per incidente dalla Pontina allaFiumicino code a tratti anche in carreggiata esterna tra Laurentina enina e anche questa notte per lavori di manutenzione dalle 21 alle 6 del mattino sulla A24 chiusa la ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - JolietJackBlues : RT @virginiaraggi: Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traffico,… - ErmannoKilgore : RT @virginiaraggi: Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traffico,… -

Rifuti e Ong, inammissibile il nuovo ricorso della procura

La nuova richiesta ai giudici ermellini è stata fatta dopo che il Riesame ha confermato la posizione sul calcolo del profitto avuto dall'imprenditore Franceso Gianino, garantendo a Sos Mediterranée e ...

La nuova richiesta ai giudici ermellini è stata fatta dopo che il Riesame ha confermato la posizione sul calcolo del profitto avuto dall'imprenditore Franceso Gianino, garantendo a Sos Mediterranée e ...