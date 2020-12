Palermo-Viterbese, alla ricerca della continuità: Boscaglia sfida Taurino per proseguire la scalata (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tre punti per proseguire la scalata.È questo l’obiettivo del Palermo, reduce dal successo casalingo contro il Monopoli dopo aver archiviato l'incidente di percorso contro la Turris. Alle ore 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera", i rosanero sfideranno i laziali nella gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match si sarebbe dovuto giocare lo scorso 1° novembre. Tuttavia, la società rosanero chiese e ottenne il rinvio dell’incontro per via della situazione legata al cluster di infetti nel gruppo squadra.La compagine siciliana, dunque, si appresta a tornare in campo. Ma attenzione alla Viterbese. “La Viterbese è una squadra fisica che sa giocare bene, ma noi dobbiamo essere il Palermo con coordinate precise e giocare bene. ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tre punti perla.È questo l’obiettivo del, reduce dal successo casalingo contro il Monopoli dopo aver archiviato l'incidente di percorso contro la Turris. Alle ore 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera", i rosanero sfideranno i laziali nella gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match si sarebbe dovuto giocare lo scorso 1° novembre. Tuttavia, la società rosanero chiese e ottenne il rinvio dell’incontro per viasituazione legata al cluster di infetti nel gruppo squadra.La compagine siciliana, dunque, si appresta a tornare in campo. Ma attenzione. “Laè una squadra fisica che sa giocare bene, ma noi dobbiamo essere ilcon coordinate precise e giocare bene. ...

