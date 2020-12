Nuova Jaguar F-Pace Svr ora più veloce | dinamica e raffinata

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – LaF-SVR è ora piùche mai. Il modello top di gamma tra i performance SUVè stato portato ad un livello ancora più elevato grazie alle recenti migliorie apportate dal teamSV. E’ disponibile esclusivamente con il propulsore benzina5.0 litri V8 sovralimentato, che eroga 550 CV e una coppia di 700 Nm, 20 in più rispetto al predecessore. Questo aumento del valore di coppia massima amplifica le performance della vettura, che ora è in grado di raggiungere i 100 km/h in 4 secondi, 3 decimi di secondo in meno rispetto alla precedente. Anche la velocità massima è stata incrementa, passando da 283 a 286 km/h.Anche la trasmissione e i sistemi dinamici di ...